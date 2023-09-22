А вы когда-нибудь разышляли, какой бы могла быть Россия, если…? Да, история не любит сослагательного наклонения, но как же увлекательно придумывать новые сценарии на фоне хорошо известных событий. Совместно с книжным сервисом Литрес собрали книги об альтернативной истории.

А вы когда-нибудь разышляли, какой бы могла быть Россия, если…? Да, история не любит сослагательного наклонения, но как же увлекательно придумывать новые сценарии на фоне хорошо известных событий. Совместно с книжным сервисом Литрес собрали книги об альтернативной истории.Конец восемнадцатого столетия. Османские армии безжалостно разбиты войсками Суворова под Фокшанами и при Рымнике. Можно идти на Стамбул, но князь Потемкин-Таврический отправляется по неотложным делам в Санкт-Петербург. Армию расселяют по зимним квартирам и запрещают что-либо предпринимать. Солдаты-гренадеры скучают и сетуют, что так потеряют превосходство над врагом и не смогут одержать победу. Выполнят ли бывалые вояки приказ командования или пойдут на штурм под свою ответственность? Книга из популярной серии автора издательской платформы для digital-авторов Литрес Самиздат Андрея Булычева увлекает в альтернативную Россию прошлого. Несмотря на вымышленные события, автор подробно и достоверно описывает быт и нравы того времени и увлекательно размышляет о реакциях и поступках известных исторических личностей в предполагаемых обстоятельствах.Фантастический боевик из популярной серии "Одиночка". Есаул, князь Елисей Халзанов с тяжелым сердцем отпускает выпускников школы к новому месту службы. Жалко ему молоденьких казаков, плохие предчувствия у бывалого солдата. Но делать нечего. К тому же он вновь оказывается втянут в разборки государственных разведок. А там ребята серьезные и такого не прощают. Главному герою грозит расправа, но он, как всегда, оказывается проворнее. Только вот не покидает его чувство, что не все так просто как кажется, начинает копать глубже, чтобы узнать истинное положение дел… Ох, лучше бы не делал этого, потому что правда оказывается неприятной и болезненной. И Елисею ничего другого не остается, как объявить кровную месть. Лишь так сможет он сохранить честь и достоинство. Но станет ли ему легче на сердце?Мистический детектив в антураже средневековой Японии.Секретная служба "Дракон и Карп" расследует дела, связанные с потустороннимиявлениями. Молодой самурай дознаватель Рэйден в своей работе сталкивается состранными случаями, связанными сместью, древними клятвами и сильными талисманами. Он на хорошем счету инапрямую подчинён монаху, руководящему службой, и возможно, станет егопреемником. Герою предстоит расследовать три необычных дела: про банщицу Юкко,жестоко мстившую мужчинам; про мальчика, таинственно утонувшем в колодце, и пробогатого молодого человека, решившем убить себя во сне. Автор чутко передаетменталитет и культуру Страны восходящего солнца и увлекает читателя необычнымсюжетом.История на стыке фэнтези и альтернативной реальности.Мир, в котором нет огнестрельного оружия, люди не пользуются электричеством иездят на повозках, а железо дороже золота. Главная ценность здесь —таинственное магическое Слово, благодаря которому можно любую вещь спрятать впараллельном пространстве. Чтобы узнать секрет Слова, люди готовы идти нажертвы и страшные преступления. Юный принц Маркус узнал этот секрет, и теперьна него объявлена охота. Юноша же считает, что является новым миссией и изменитэтот мир. Верят в него и ученики-последователи. Вот только вор Ильмар, познакомившийсяс мальчиком на каторге и бежавший с ним оттуда, подозревает его в обмане…Некогда большой и мощный СССР начинает рушиться, а вместе с ним теряют цели,смыслы и мечты люди. В это время Рома Марков оканчивает школу. Он не виноват,что мир меняется и меркнут прежние ориентиры. У него впереди большая иинтересная жизнь, он мечтает о новых горизонтах и возможностях. А в его тележивет взрослый опытный мужчина странным образом, перенесшийся в него избудущего. Как герой справится с новыми вызовами? Сможет ли избежать ошибок идобьется ли высот благодаря опыту "поподанца"? Увлекательная история на фонеСоветского союза. Автор является лауреатом фестиваля фантастики "Роскон", асуммарный тираж его проданных книг превышает 10 миллионов экземпляров.