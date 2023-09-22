Благотворительный фонд Шередарь впервые запускает программу для людей, которые перенесли...

Благотворительный фонд "Шередарь" впервые запускает программу для людей, которые перенесли онкологиюБлаготворительный фонд "Шередарь" впервые запускает программу для людей от 18 до 35 лет, которые перенесли онкологию в детстве.Первая смена начинается сегодня, сообщает Правительство области. Молодым людям помогут улучшить психологическое самочувствие. Готовятся творческие и досуговые мероприятия, например, ювелирная мастерская, стрельба из лука, визаж, конная прогулка. До 16-го октября на сайте фонда собирают заявки на вторую такую смену, которая пройдёт в ноябре.