Светлана Немоляева прямо высказала свое недовольство Анатолием Белым, ведь артист со скандалом сорвал показ легендарного спектакля Поминальная молитва, который должен был показать в Израиле московский Ленком.

Светлана Немоляевапрямовысказала свое недовольство Анатолием Белым, ведь артист со скандаломсорвал показ легендарного спектакля "Поминальная молитва", который должен был показать вИзраиле московский "Ленком".В большом интервью ведущаяактриса Московского академического театра имени Маяковского выразила надежду,что Анатолий Белый прочитает вышедший материал и, возможно, постыдится своихдействий. Светлане Немоляевой очень больно ощущать такое предательство послетого, как они с актером прекрасно поработали в картине "Гоголь-Моголь". В этом фильме артисты сыграли мать и сына."Он чудовищноранил меня в самое сердце. Это жестоко", — негодует народная артисткаРСФСР.Светлана Немоляеваподчеркивает, что их совместная работа была весьма успешной, а отношения —довольно дружелюбные, и от этого ей вдвойне печальнее. Мол, Белый открыл своюэдакую темную сторону. Хотя раньше он был одним из ведущих актеров МосковскогоХудожественного театра имени А. П. Чехова.Звезда фильмов Эльдара Рязанова отмечает, что в Израилелюбители театра очень ждали приезда труппы "Ленкома", ведь на спектаклеожидался аншлаг: билеты были раскуплены задолго до дня постановки. СветланаНемоляева уверена, что не тем, кто покинул родную страну, решать, кто имеетправо выступать, а кто нет.Напомним, после начала специальной военной операции России на УкраинеАнатолий Белый осудил действия российских властей, а через несколько месяцевуехал жить в Израиль. А недавно актер публично выступил против показа "Поминальной молитвы" московского "Ленкома" в Тель-Авиве. Так покинувший родину артист привлек внимание к спектаклю украинских активистов, которые в итоге и вынудили организаторов отменить постановку.