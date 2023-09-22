С каждым годом становится все больше людей с диагнозом ожирение, но это никак не связано с пандемией, как думают многие. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала диетолог, гепатолог и ..

С каждым годом становится все больше людей с диагнозом ожирение, но это никак не связано с пандемией, как думают многие. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала диетолог, гепатолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.По ее словам, количество людей с лишним весом продолжит расти, и это связано с рядом причин. Дело в том, что изменился образ жизни населения. Люди живут в постоянном стрессе, в добавок к этому мало двигаются и вместе с тем — много едят. И пока нет оснований надеяться на какую-то положительную динамику.