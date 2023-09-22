В столице 33-го региона стартовали работы по благоустройству общественной территории на пересечении Нижней Дубровы и улицы Сперанского.

В столице 33-го региона стартовали работы по благоустройству общественной территории на пересечении Нижней Дубровы и улицы Сперанского. Об этом сообщила пресс-служба .Подрядной организации простоит проложить пешеходные дорожки, установить скамейки, урны и объёмные фигуры, а также оборудовать освещение. Здесь же разместится детская игровая площадка с качелями, горками и качалками. Работы обойдутся в 8,3 млн рублей.Благоустройство объекта должно быть закончено к концу ноября текущего года.