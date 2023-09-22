Новому составу Заксобрания потребовалось полтора часа для определения имен председателя и его замов. В Белом доме прошло первое заседание областного парламента в новом VIII созыве. Одним из
Новому составу Заксобрания потребовалось полтора часа для определения имен председателя и его замов. В Белом доме прошло первое заседание областного парламента в новом VIII созыве. Одним из первых перед депутатами выступил глава региона. Александр Авдеев выделил в качестве одной из приоритетных задач для решения – вопросы, связанные с занятостью населения. Александр Авдеев, губернатор области, секретарь