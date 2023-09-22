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<a href="https://33live.ru/novosti/22-09-2023-dva-zasedaniya-za-odin-den-novyj-sostav-zaksobraniya-opredelilsya-s-imenami-predsedatelya-i-svoego-predstavitelya-v-sovete-federacii.html" target="_blank">Два заседания за один день. Новый состав Заксобрания определился с именами Председателя и своего представителя в Совете Федерации</a> - Новому составу Заксобрания потребовалось полтора часа для определения имен председателя и его замов. В Белом доме прошло первое заседание областного парламента в новом VIII созыве. Одним из