Возлюбленная Александра Цекало продолжает радовать воздыхателей пикантными снимками.

Возлюбленная Александра Цекало продолжает радовать воздыхателей пикантными снимками.Многие мужчины завидуют 62-летнему шоумену Александру Цекало, ведь уже больше пяти лет рядом с ним сексапильная модель и художница в стиле ню 32-летняя Дарина Эрвин. Девушка не раз давала понять подписчикам своего блога, что является довольно раскрепощенной, и лишь цензура сдерживает ее от демонстрации костюма Евы. Интернет-пользователи, придерживающиеся неких моральных принципов, не раз критиковали супружницу продюсера за излишнюю откровенность.Но поскольку восхищающихся больше, Дарина охотно делится с ними, так сказать, свежим и горячим контентом. Недавно девушка разместила в популярной социальной сети снимок, который в разы приличнее некоторых ее фотографий. На том кадре молодая жена Цекало предстала запечатленной на тротуаре в солнечный день. Эрвин была одета в светло-бледно-зеленое платье с цветочным принтом и весьма глубоким декольте. Таксластолюбивая художница, очевидно, похвасталась наливной грудью, которую, судя по снимку, едва втиснула в одежду.Ранее молодая супруга Александра Цекало показала другой откровенный снимок, которая тоже пришелся по душе ее поклонникам. Подробнее об этом "Дни.ру".