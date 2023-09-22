Экспозиция в музее-заповеднике Александровская слобода пополнилась экспонатами Петровского времени...

Экспозиция в музее-заповеднике Александровская слобода пополнилась экспонатами Петровского времени - серебряной шкатулкой и серебряными стаканами, бывших в обиходе состоятельных особ.Анастасия Лакиза, научный сотрудник музея-заповедника "Александровская слобода":- Предметы иллюстрируют быт царских и состоятельных семей 18 века. А также говорят нам о том, какие отрасли промышленности получили небывалый расцвет в эпоху Петра I. Причём вся эта промышленность была ориентирована именно на производство предметов роскоши. Уникальным экспонатом, образцом творчества русских ювелиров является шкатулка, которая датируется 1720-м годом. Она украшена растительным чеканным орнаментом. И стоит сказать, что шкатулки появляются в русском быте только со времён Петра I.Такой предмет роскоши был доступен далеко не каждому, изготавливались они только вручную и порой такая серебряная шкатулка стоила дороже, чем хранившиеся в ней украшения. Помимо шкатулки, посетители увидят серебряные стаканы начала 18-го века с чеканными изображениями цветов и единорога - символа царской власти. В шкафу-горке 17-го века - редкие аутентичные образцы стеклянной посуды - это и потешный сосуд-конь из зелёного стекла для вина, кувшин и маленькая рюмка - изделия стеклодувов Петровского времени.