В этом году в планах было поставить 468 единиц медоборудования в больницы и ФАПы стоимостью 94 млн рублей. 461 единицу на сумму более 40 млн уже передали медицинским учреждениям, большая часть (447)

В этом году в планах было поставить 468 единиц медоборудования в больницы и ФАПы стоимостью 94 млн рублей. 461 единицу на сумму более 40 млн уже передали медицинским учреждениям, большая часть (447) направлена в еще не открытые фельдшерско-акушерские пункты, сообщает региональный Минздрав. До конца 2023 года начнут работу ФАПы в следующих населенных пунктах: – в