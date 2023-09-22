Футбольные команды 33-го региона сыграют в очередном туре первенства страны. И новости спорта. В...

Футбольные команды 33-го региона сыграют в очередном туре первенства страны.И новости спорта. В субботу футбольные команды тридцать третьего региона сыграют в очередном туре первенства страны.Идущий на четвертом месте в золотой группе Муром в Омске сыграет против местного "Иртыша". У муромлян, после десяти игр 15 очков, у соперника на три очка меньше. Владимирское Торпедо дома примет Вологодское Динамо. Черно-белые расположились на последнем месте и команде сейчас очень нужны очки. Болеем за наших.