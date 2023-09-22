В интервью Борису Корчевникову народная артистка России Татьяна Кравченко рассказала о романе с актером Андреем Леоновым.

В интервью БорисуКорчевникову народная артистка России Татьяна Кравченко рассказала о романе с актером Андреем Леоновым.Наканунезвезда сериала "Сваты"Татьяна Кравченко пришла на телепередачу Бориса Корчевникова "Судьба человека" на "России-1".Ведущему удалось в полной мере раскрыть актрису, которая весьма откровенно поведалазрителям о многом, рассказала в том числе и о тайнах своей личной жизни.В фильмах и сериалахактриса играет никогда не унывающих, сильных, веселых женщин — возможно, и вжизни она является такой: выглядит актриса прекрасно, очень бодро ицелеустремленно, хотя в личной жизни у нее все было отнюдь небезоблачно. Всвои 69 лет Татьяна Кравченко дважды разведена. К счастью, из второго бракаартистка вышла не одна, а с дочкой Анной.Конечно же, были у нееи неофициальные отношения, наиболее интересными из которых для зрителя являетсяроман с исполнителем одной из главных ролей в сериале "Папины дочки" АндреемЛеоновым. Татьяне Эдуардовне приятны воспоминания об этих отношениях: по еесловам, Андрей Евгеньевич, будучи младше ее почти на пять лет, частенько велсебя как ребенок — в хорошем смысле."Мы чуть ли не звездысчитали", — улыбается Татьяна Кравченко.К сожалению, этимотношениям резко противилась мать Леонова-младшего, приписывая ей каких-то "левых мужиков". Неизвестно, верил ли всему этому актер, но реагировал на слова материон болезненно. Доходило до того, что актрису вызывали на разборки в партбюро. Акончилось все тем, что она забеременела.Конечно, мать Леонова, да и сам артист очень переживали, но Кравченко успокоила их своим волевым решением. Актриса совершила аборт, поскольку была увлечена карьерой.Сегодня же Татьяна Кравченко сожалеет о содеянном и просит у Бога прощения. "Грешница! Каюсь, в церковь бегаю", – призналась звезда сериала "Сваты". По ее словам, на протяжении своего жизненного пути чаще всего она предпочиталасемье карьеру.