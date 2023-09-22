Из Владимирской области отправили новый груз с техникой в зону специальной военной...

Из Владимирской области отправили новый груз с техникой в зону специальной военной операцииОчередной ценный груз с техникой и бытовыми вещами отправился на фронт к владимирским росгвардейцам. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Авдеев.В составе посылки: 2 беспилотника и 2 квадроцикла для патрулирования и быстрого реагирования спецподразделений в лесах, а также тактические рюкзаки, спальники, коврики и бритвенные принадлежности. Ещё несколько дронов в ближайшие дни отправят на передовую силами регионального отделения "Народного фронта".Сергей Сидорин, министр экономического развития и промышленности Владимирской области:- Мы хотим поблагодарить и бизнес, который всегда откликается, и тех граждан, которые всегда участвуют в жизни не только здесь, но и там. С запросами, которые приходят от ребят, мы работаем и пытаемся максимально быстро в короткие сроки их реализовать.