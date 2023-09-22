Каждый человек старается замедлить время и выглядеть моложе. Способов борьбы со старением целое множество, но есть главные, о которых многие забывают. Диетолог и доктор медицинских наук ..

Каждый человек старается замедлить время и выглядеть моложе. Способов борьбы со старением целое множество, но есть главные, о которых многие забывают. Диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург напомнил о важности витаминов группы B. Особенно они необходимо для людей старшего возраста. Слова эксперта приводит "".Как сказал врач, с возрастом в человеческом организме скапливается токсическое вещество, которое известно своим негативным воздействием прежде всего на сосуды, – гомоцистеин. Он может стать полезным аминокислотой метонином благодаря витаминам В6, В9 и В12, которые содержатся в крупах, ягодах, капусте, салатах и рыбе. Так что, потребляя данные продукты, можно поддержать собственное здоровье и прожить больше.