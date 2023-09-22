Команда из посёлка Балакирево представит Владимирскую область в турнире Школьной футбольной...

Команда из посёлка Балакирево представит Владимирскую область в турнире Школьной футбольной лиги.С 20 по 24 сентября в московских «Лужниках» проходит первый Всероссийский турнир Школьной футбольной лиги.Его проводит Российский футбольный союз при поддержке Минпросвещения России и Минспорта России.Более 1 200 мальчиков и девочек, 96 команд из 65 регионов страны - призёры региональных школьных лиг, а также участники этапов соревнований «Кожаный мяч», не попавшие во всероссийские финалы - сыграют на шести полях. Возрастных групп три: 10-11 лет, 12-13 лет и 14-15 лет.Владимирскую область представляет команда средней школы №36 посёлка Балакирево Александровского района, сообщает пресс-служба регионального правительства. Они выступают в группе 10-11 лет.Известно, что в марте наши ребята блестяще сыграли в финале общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» в Нижегородской области. Они заняли первое место в финале в своей возрастной категории среди юношей, а вратарь команды Даниил Кондратьев был признан лучшим игроком турнира.В рамках Всероссийского турнира Школьной футбольной лиги ребят ждут не только футбольные игры, но и экскурсии по городу, встречи с легендами сборной России и футболистами Медиалиги.Это интересно!Первый турнир Школьной футбольной лиги РФС даст старт новому всероссийскому футбольному соревнованию для школьных команд. В его структуре предусмотрены внутришкольный и муниципальный этапы, а также региональные финалы.Вершиной футбольной пирамиды соревнований станет всероссийский финал для победителей ШФЛ регионов.Проект «Футбол в школе» реализуется с 2021 года. В новом учебном году количество участников превысит 1 миллион школьников из 4 150 школ в 83 регионах.Фото: pxfuel.com