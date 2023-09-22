Старший машинист котлотурбинного цеха Владимирской ТЭЦ-2 Владимирского филиала «Т Плюс» Алексей Рыдлев победил во Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии».

Старший машинист котлотурбинного цеха Владимирской ТЭЦ-2 Владимирского филиала «Т Плюс» Алексей Рыдлев победил во Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии». Энергетик завоевал первое место в номинации «Лучший машинист электростанции».Свое мастерство в соревнованиях подтверждали 52 энергетика из 37 регионов страны. «Т Плюс» представляли три конкурсанта, в числе которых Алексей Рыдлев.Для победы требовалось подтвердить знания нормативной документации, навыки оказания первой помощи с использованием манекена-тренажера, а также верно решить ситуационные задачи.Владимирский энергетик справился со всеми заданиями и получил 340 баллов из 340 возможных, став безоговорочным победителем.«Считаю, что в победе мне очень помогли подготовка и участие в корпоративных соревнованиях профмастерства «Т Плюс», которые в компании проходят регулярно. Все соперники были сильные и достойные. Поэтому очень рад своему результату и заслуженному золоту!» - поделился Алексей Рыдлев.Реклама.