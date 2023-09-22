Теперь все ясно! Женатый телеведущий во время съемок ласково обратился к гостье.

Теперь все ясно! Женатый телеведущий во время съемок ласково обратился к гостье.Леонид Якубович является бессменным ведущим популярного шоу "Поле чудес" на Первом канале. Он отдал более тридцати лет своей жизни съемкам передачи и зрителям сложно представить кого-то другого на месте артиста. Благо, пока он продолжает радовать зрителя новыми выпусками с его участием.В игре есть три тура, в каждом из которых играют по три участника. Они крутят барабан, отгадывают буквы с подачи Якубовича, а после составляют слова. Тот, кто первый отгадал правильное слово – попадает в финал, где участники борются за суперприз.На днях вышел новый выпуск популярной программы. В гости к Леониду Якубовичу на Первый канал пожаловали люди из самых разных уголков страны. Одна женщина, кого встретил телеведущий на шоу "Поле чудес", приехала из Свердловской области. Прямиком из села Мраморное, где, по ее словам, добывался камень для построения Петергофа.Леонид Якубович всегда очень по-доброму общается со своей аудиторией. Еще бы, ведь он кумир целого народа. Смотреть новый выпуск собираются все — от Владивостока до Калининграда."Ну, давай, моя дорогая", – ласково обратился к гостье ведущий.Стоит отметить, что артист является примером настоящего семьянина. Он в браке с супругой более 20 лет. Правда, подробности личной жизни Леонид Якубович предпочитает хранить в тайне.Ранее "Дни.ру", куда Леонид Якубович решил уйти с Первого канала.