Из регионального бюджета муниципалитетам выделено 27,4 млн рублей на реализацию гражданских инициатив по программе «50 на 50».

Из регионального бюджета муниципалитетам выделено 27,4 млн рублей на реализацию гражданских инициатив по программе «50 на 50». Постановление уже подписал губернатор Александр Авдеев. Об этом сообщила пресс-служба .Деньги поступят в 35 территорий, жители которых сообща собрали точно такую же сумму на благоустройство. К примеру, Гусь-Хрустальный получит 550 тыс. рублей на капремонт спортшколы имени А.В. Паушкина, а город Струнино – 400 тыс. на приведение в порядок местного кладбища. В некоторых муниципалитетах средства пойдут на восстановление дорог, установку уличного освещения, обустройство детских площадок.