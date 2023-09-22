На сайте госзакупок России появился лот на поиск подрядчика для выполнения ремонтных работ сквера, расположенного на улице Труда во Владимире. Заявки принимаются до 3 октября. Стоимость

На сайте госзакупок России появился лот на поиск подрядчика для выполнения ремонтных работ сквера, расположенного на улице Труда во Владимире. Заявки принимаются до 3 октября. Стоимость контакта составляет 1 999 982,90 рублей. За эти деньги подрядчик должен заменить старое покрытие, заасфальтировать дорожки для пешеходов, восстановить газон, поставить освещение и новые качели. На выполнение работ дается 30 дней.