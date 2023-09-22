Артист США на редкость приятной наружности ввязался в хлопотное дело, которое обсуждают даже в России.

Артист США на редкость приятной наружности ввязался в хлопотное дело, которое обсуждают даже в России.Пару лет назад культовый американец Мэрилин Мэнсон был обвинен в абьюзе более чем десяти актрис и моделей. Звезда сериала "Игра престолов" Эсме Бьянко упрекнула рок-музыканта в насилии на протяжение нескольких лет.И вроде бы эта история поутихла, но вот незадача: опять на святое посягнули! В последнее время вокруг артиста вспыхнул новый виток скандала. В фильме "Восстание феникса" актриса Эван Рейчел Вуд рассказывает свою историю про абьюзивные отношения с популярным брюнетом.Событие получило до того широкую огласку, что певец Мэрилин Мэнсон снискал сочувствие в России. Жительница Екатеринбурга встала на защиту любимого исполнителя. Она решила подать в суд на стриминговый сервис Amediateka c просьбой удалить фильм с площадки.По ее мнению, "Восстание феникса" может нести вред нравственному развитию детей. Во многих сценах фильма присутствуют кадры, которые рискованно наблюдать несовершеннолетним.Правда, несмотря на то, что фильм и вправду признали травмирующим, стриминговый сервис не спешит его удалять. Amediateka уверяет, что картину могут смотреть только люди, достигшие совершеннолетнего возраста, ведь на картине стоит ограничение "18+".Ранее "Дни.ру" , что звезда "Мира Дикого Запада" переоборудовала дом в бункер из-за угроз Мэрилина Мэнсона.