Дочь Анастасии Заворотнюк вышла на связь с народом и сообщила новости.

Дочь Анастасии Заворотнюк вышла на связь с народом и сообщила новости.Пару месяцев назад наследница звезды "Моя прекрасная няня" вернулась в Москву из ОАЭ. Накануне же Анна опубликовала запись в социальной сети, где сообщила о подготовкек новому путешествию. Прочитавшие его поспешили сделать вывод о возвращении в Дубай,однако дочь Анастасии Заворотнюк полетела в совершенно другую сторону.27-летняя Анна Заворотнюк решила оторваться с подругами вКалининграде — судя по опубликованной видеозаписи, с этой целью девушке сняли вгороде жилье. Дальнейшие планы дочери актрисы "Моей прекрасной няни" неизвестны— сколько она пробудет в гостях и когда вернется в Эмираты, девушка решиласкрыть.За те недолгих два месяца, что Анна провела в Москве, онауспела влипнуть уже в парочку скандалов. Сначала в прессе заговорили:Заворотнюк находится в России не от большой любви, а потому что не выпускаютсудебные приставы. Якобы модели приписали долг по кредитной карте, из-за которогобанк подал на нее в суд.Затем появилась информация о том, что у Анны накалилисьотношения с отчимом Петром Чернышовым — что неудивительно, ведь фигуриста ужедавно не замечали на мероприятиях семьи. А совсем недавно Заворотнюк-младшая поведала о том, как росла с братом Майклом: между родственниками нередковспыхивали ссоры, доходившие до драк.К слову, Анастасия Заворотнюк, которая борется с онкологией уже четыре года, давноне живет в Москве. Последние годы она скрывается ото всех и, по слухам,продолжает жить в подмосковном поселке Крекшино. Однако никто из местных давноне видел артистку, что многим дает повод думать о ином местонахождении звезды"Моя прекрасная няня".