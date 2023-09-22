Дочь Анастасии Заворотнюк вышла на связь с народом и сообщила новости.
Дочь Анастасии Заворотнюк вышла на связь с народом и сообщила новости.
Пару месяцев назад наследница звезды "Моя прекрасная няня" вернулась в Москву из ОАЭ. Накануне же Анна опубликовала запись в социальной сети, где сообщила о подготовке
к новому путешествию. Прочитавшие его поспешили сделать вывод о возвращении в Дубай,
однако дочь Анастасии Заворотнюк полетела в совершенно другую сторону.
27-летняя Анна Заворотнюк решила оторваться с подругами в
Калининграде — судя по опубликованной видеозаписи, с этой целью девушке сняли в
городе жилье. Дальнейшие планы дочери актрисы "Моей прекрасной няни" неизвестны
— сколько она пробудет в гостях и когда вернется в Эмираты, девушка решила
скрыть.
За те недолгих два месяца, что Анна провела в Москве, она
успела влипнуть уже в парочку скандалов. Сначала в прессе заговорили:
Заворотнюк находится в России не от большой любви, а потому что не выпускают
судебные приставы. Якобы модели приписали долг по кредитной карте, из-за которого
банк подал на нее в суд.
Затем появилась информация о том, что у Анны накалились
отношения с отчимом Петром Чернышовым — что неудивительно, ведь фигуриста уже
давно не замечали на мероприятиях семьи. А совсем недавно Заворотнюк-младшая поведала о том, как росла с братом Майклом: между родственниками нередко
вспыхивали ссоры, доходившие до драк.
К слову, Анастасия Заворотнюк, которая борется с онкологией уже четыре года, давно
не живет в Москве. Последние годы она скрывается ото всех и, по слухам,
продолжает жить в подмосковном поселке Крекшино. Однако никто из местных давно
не видел артистку, что многим дает повод думать о ином местонахождении звезды
"Моя прекрасная няня".