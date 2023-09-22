Неизвестный порошок подозревают в смерти родителей и двух их сыновей, престарелой соседки и двух...

Неизвестный порошок "подозревают" в смерти родителей и двух их сыновей, престарелой соседки и двух котов во Владимирской области.Неофициально стали известны некоторые подробности трагедии, которая разыгралась в поселке Энтузиаст Юрьев-Польского района. В частности, что смерть застала в врасплох членов погибшей по пока невыясненной причине семьи. Они скончались (скорее всего, одновременно) там, где находились в роковой момент - в ванной и в комнате. Вместе с хозяевами погибли также два их домашних кота, трупы животных обнаружили в прихожей.Примерно в то же время скончалась 91-летняя соседка из верхней квартиры. Впрочем, не исключено, что это может быть просто совпадением.Есть сведения о некоем порошке, который был рассыпан по квартире погибших. По одной из версий, с помощью его жильцы попытались избавиться от насекомых в доме. Что это за вещество, сейчас устанавливают эксперты.На сегодняшний день все 65 человек, поживавших в злополучной четырехэтажке, эвакуированы. И временно разместились у родственников и знакомых. Вместе с тем, с предположительного времени трагедии (минувшие выходные) прошел уже немалый срок, но о новых пострадавших информации не поступает.Фото: https://www.pxfuel.com