Учитель физкультуры заменяет педагогов по русскому и математике, общие для всех детей раздевалки на цокольном этаже, отмена уроков. По словам отца одной из учащихся средней

Учитель физкультуры заменяет педагогов по русскому и математике, общие для всех детей раздевалки на цокольном этаже, отмена уроков. По словам отца одной из учащихся средней общеобразовательной школы №29, находящейся на улице Каманина, 16, такая ситуация происходит не первый год. Об этом он поделился с «Шестым каналом». Мужчина рассказал, что ребенок учится в пятом классе. Основные