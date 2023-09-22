Борис Корчевников смутился от откровенности под прицелом камер.

Борис Корчевников смутился от откровенности под прицелом камер.Приглашенный в студиюпрограммы "Жизнь и судьба" актер Иван Жидков поставил в затруднительноеположение ведущего. Любимец россиян Борис Корчевников раскрыл потаенные мысли.Ничего не предвещало неловкой ситуации. Всё происходило чинно иблагородно в соответствии с рамками телепрограммы. Но когда речь зашла оличной жизни Жидкова, произошел неожиданный поворот.Иван признался, что былдолгое время одинок и никак не мог найти себе девушку для отношений. Его просто никто не привлекал из женского пола на протяжении четырехлет. Телеведущий Борис Корчевников слушал историю с огромным удовольствием.А год назад гость шоу поехал вкомандировку в город Ростов-на-Дону и решил, что там устроит личную жизнь: ходил,знакомился с симпатичными девушками, но все равно мимо. И тогда он решил отвлечься — сделать маникюр, так как любит ухаживать засобой и часто ходит в салоны красоты.В маникюрном салоне, вкоторый Иван зашел, ему предложили расплатиться переводом на номер мобильноготелефона. Как выяснилось на передаче Корчевникова, оплату Жидков перечислил девушке по имени Мария, котораяпонравилась с первого взгляда. А 22-летняя ростовчанка, видимо, тоже обратилавнимание на симпатичного актера и в нужный момент предложила сделать перевод пономеру телефона, который позже пригодился для знакомства.В ответ на рассказ гостя шоу "Жизнь и судьба" Борис Корчевниковпомечтал о первом разе с девушками в салоне: скромник признался мужчине напротив, что "никогда не делал" маникюр.