В Белом доме состоялось первое заседание Законодательного Собрания 8-ого созыва. Депутаты выбрали нового председателя и его заместителей. По результатам тайного голосования председателем

В Белом доме состоялось первое заседание Законодательного Собрания 8-ого созыва. Депутаты выбрали нового председателя и его заместителей. По результатам тайного голосования председателем Законодательного Собрания выбрали Ольгу Хохлову. За нее проголосовали 35 человек. За ее соперника Андрея Фатеева голоса отдали всего два депутата. С новой должностью Ольгу Хохлову поздравил губернатор Александр Авдеев. Из телеграм-канала “Авдеев. О