Ольга Хохлова возглавила Законодательное собрание Владимирской области. Представитель заксобрания...

Ольга Хохлова возглавила Законодательное собрание Владимирской области.Представитель заксобрания Владимирской области в Совете Федерации (СФ) Ольга Хохлова, чьи полномочия истекли в связи с избранием нового созыва регионального парламента, стала его председателем сегодня - 22 сентября 2023 года.Напомним, Ольга Хохлова входила в первую тройку списка ЕР на выборах в заксобрание после губернатора Владимирской области, секретаря регионального отделения партии Александра Авдеева и председателя регионального парламента предыдущего созыва Владимира Киселева.В Совете Федерации она заседала с 2018 года, а до этого была зампредом заксобрания Владимирской области.Как стало известно, за Ольгу Хохлову проголосовали 35 депутатов из 39 принявших участие в голосовании.Ольга Николаевна Хохлова родилась в Муроме, по образованию - педагог, окончила Владимирский государственный педагогический институт имени П. И. Лебедева-Полянского по специальности «учитель начальных классов».C 1980 года работала учителем начальных классов средней школе № 3 города Мурома, преподавала педагогику в Юрьев-Польском педагогическом училище. Также окончила в Москве Академию труда и социальных отношений по специальности «экономист-социолог» и Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «Государственная служба и кадровая политика».Депутат Законодательного Собрания Владимирской области 5, 6, 7 и 8 созывов.Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/Olga_Khokhlova_(politician)