Яна Поплавская в откровенном интервью поделилась мыслями о новом ведущем детского шоу.

Яна Поплавская в откровенном интервью поделилась мыслями оновом ведущем детского шоу.Карьера телеведущего Дмитрия Шепелева последние полтора годабыла на паузе. Он ушел из довольно перспективного проекта, сославшись наусталость. Дмитрий не скрывал, что ему хотелось бы начать что-то новое,полезное, как для детей, так и для взрослых.И вот телеведущий вернулся на экраны ТВ. Теперь он будетвести шоу "В кругу друзей" на федеральном канале "Россия 1". Шепелев отозвался с гордостью о новом проектеи обозначил, что это не просто шоу, а программао любви и доверии.А вот Яна Поплавская не согласна. Она выложила все, что думает про мужчину, на съемках сенсационного проекта.Небезызвестная актриса и телеведущая Яна Поплавская выразилапротест кандидатуре Шепелева. В очередном выпуске ютуб-канала "Эмпатия Манучи" она задала риторический вопрос о возможности работы Шепелева на федеральномканале, как человека, который вел себя не совсем прозрачно после февральскихсобытий 2022 года.Актриса уточнила, что человек, у которого много "грязногобелья" не может вести телевизионную программу для детей. Поплавская отметила,что Шепелев "отсиделся" в норе. Как он после такого поведения будет вещать навсю страну для молодого поколения, для нее осталось вопросом.В марте 2022 года слухи о своем отъезде из России Шепелев неподтвердил. Он уточнил, что дом для него там, где работа и семья.