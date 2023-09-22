Во время очередной проверки аттракционов надзорное ведомство и сотрудники гостехнадзора выявили нарушения в трех парках: Загородный, Центральный и Добросельский. Нарушения касаются

Во время очередной проверки аттракционов надзорное ведомство и сотрудники гостехнадзора выявили нарушения в трех парках: Загородный, Центральный и Добросельский. Нарушения касаются крепления надувных аттракционов, ведения журналов допуска оборудования к эксплуатации и других правил безопасности. Прокурор направил владельцам батутов представления. В результате предприниматели нарушения устранили. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: прокуратура области