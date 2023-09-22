Лидер группы Машина времени подал заявление в ФНС о ликвидации статуса индивидуального предпринимателя. Больше у Андрея Макаревича* официальных дел в России нет.

Лидер группы "Машина времени" подал заявление в ФНС оликвидации статуса индивидуального предпринимателя. Больше у Андрея Макаревича*официальных дел в России нет.При помощи своего ИП музыкант с 2000 года занималсяорганизацией концертных туров по России. В качестве основного видаэкономической деятельности при регистрации Андрей Макаревич* указал работу вобласти исполнительских искусств. Теперь легендарный рокер принял решение оборвать последнюю связь со страной, принесшей ему славу, и избавиться от ведения в ней бизнеса.Однако, помимо этого, у музыканта были и другие компании — "Самый Смак" и "Синтез старз". Работа первой на данный моментприостановлена, а вторая же, согласно налоговой отчетности, с прошлого годадолжна 300 тысяч рублей.Отметим, что джазовый бар-клуб Jam Club, учредителем которогобыл Андрей Макаревич*, по-прежнему открыт, но с апреля музыкант не являетсяучастником данного предприятия.Напомним, что вскоре после старта специальной военнойоперации России на территории Украины лидер группы "Машина Времени" эмигрировалв Израиль в компании с супругой Эйнат Кляйн. В конце прошлого года АндрейМакаревич* заявлял, что согласен выступать в СНГ для граждан РоссийскойФедерации, однако стоимость подобного концерта должна составлять не менее 200тысяч рублей за минуту.Ранее "Дни.ру", что музыкант-иноагент высказывалнедовольство некоторыми аспектами жизни в Израиле — в частности, артиста неустраивает работа местной почты и служб доставки. Кроме того, Андрей Макаревич*посетовал на чудовищную бюрократию и огромные налоги.* Андрей Макаревич внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.