Лидер группы Машина времени подал заявление в ФНС о
ликвидации статуса индивидуального предпринимателя. Больше у Андрея Макаревича*
официальных дел в России нет.
Лидер группы "Машина времени" подал заявление в ФНС о
ликвидации статуса индивидуального предпринимателя. Больше у Андрея Макаревича*
официальных дел в России нет.
При помощи своего ИП музыкант с 2000 года занимался
организацией концертных туров по России. В качестве основного вида
экономической деятельности при регистрации Андрей Макаревич* указал работу в
области исполнительских искусств. Теперь легендарный рокер принял решение оборвать последнюю связь со страной, принесшей ему славу, и избавиться от ведения в ней бизнеса.
Однако, помимо этого, у музыканта были и другие компании — "Самый Смак" и "Синтез старз". Работа первой на данный момент
приостановлена, а вторая же, согласно налоговой отчетности, с прошлого года
должна 300 тысяч рублей.
Отметим, что джазовый бар-клуб Jam Club, учредителем которого
был Андрей Макаревич*, по-прежнему открыт, но с апреля музыкант не является
участником данного предприятия.
Напомним, что вскоре после старта специальной военной
операции России на территории Украины лидер группы "Машина Времени" эмигрировал
в Израиль в компании с супругой Эйнат Кляйн. В конце прошлого года Андрей
Макаревич* заявлял, что согласен выступать в СНГ для граждан Российской
Федерации, однако стоимость подобного концерта должна составлять не менее 200
тысяч рублей за минуту.
Ранее "Дни.ру", что музыкант-иноагент высказывал
недовольство некоторыми аспектами жизни в Израиле — в частности, артиста не
устраивает работа местной почты и служб доставки. Кроме того, Андрей Макаревич*
посетовал на чудовищную бюрократию и огромные налоги.
* Андрей Макаревич внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.