Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Владимирской области в ближайшие...

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Владимирской области в ближайшие выходные.Температурные рекорды и много-много солнца! Мощный антициклон определяет погоду — солнечную и без осадков. Об этом информирует Гидрометцентр России.23 сентября (в субботу) владимирцев ожидает до +23...25°C днём. Атмосферное давление — 757 мм рт столба.Влажность — 30%. Ветер — южный, 2-4 метра в секунду.К ночи температура опустится до +13°C.24 сентября (в воскресенье) также будет солнечно и без осадков.Воздух днём прогреется до +23...25°C. Правда, к вечеру возможна облачность. А ночью столбики термометров опустятся до +15… 17°C.К началу следующей недели с запада придет атмосферный фронт, связанный с атлантическим циклоном. 25-госентября во Владимире (и по области) ожидаются дожди от небольших до умеренных.Народный прогноз погоды и приметы на 23 сентября:«Много ягод на рябине - к суровой зиме»;«Если отсырел старый пень, то скоро пойдёт дождь»;«Если много зайцев в лесу, то зима будет с трескучими морозами».Фото: pxfuel.com