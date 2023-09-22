Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Владимирской области в ближайшие...
Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Владимирской области в ближайшие выходные.
Температурные рекорды и много-много солнца! Мощный антициклон определяет погоду — солнечную и без осадков. Об этом информирует Гидрометцентр России.
23 сентября (в субботу) владимирцев ожидает до +23...25°C днём. Атмосферное давление — 757 мм рт столба.
Влажность — 30%. Ветер — южный, 2-4 метра в секунду.
К ночи температура опустится до +13°C.
24 сентября (в воскресенье) также будет солнечно и без осадков.
Воздух днём прогреется до +23...25°C. Правда, к вечеру возможна облачность. А ночью столбики термометров опустятся до +15… 17°C.
К началу следующей недели с запада придет атмосферный фронт, связанный с атлантическим циклоном. 25-го
сентября во Владимире (и по области) ожидаются дожди от небольших до умеренных.
Народный прогноз погоды и приметы на 23 сентября:
«Много ягод на рябине - к суровой зиме»;
«Если отсырел старый пень, то скоро пойдёт дождь»;
«Если много зайцев в лесу, то зима будет с трескучими морозами».
Фото: pxfuel.com