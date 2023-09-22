17-летний Дэннис не снимает с себя ответственности за жизнь отца. Со смерти Юрия Шатунова прошло уже больше года, но парню все еще тяжело об этом вспоминать.

17-летний Дэннис неснимает с себя ответственности за жизнь отца. Со смерти Юрия Шатунова прошлоуже больше года, но парню все еще тяжело об этом вспоминать.6 сентября исполнилось50 лет со дня рождения солиста группы "Ласковый май" — увы, юбилей прошел безвиновника торжества. В этот день прибывшие из Германии родные Юрия Шатуноваоткрыли памятник на Троекуровском кладбище, где артиста похоронили 26 июня 2022года. По окончании мероприятия дети записали на видео воспоминания об отце —ролик выложила вдова певца Светлана.17-летний Дэнниссожалеет, что никто не смог заметить ухудшения состояния отца. Ему все ещесложно говорить о смерти родителя, после этих трагических событий на егоплечи легла непосильная ноша."Если бы я знал, я бы ему сказал, что грядет катастрофа инадо сходить к доктору", — сокрушается сын.10-летняя дочка Эстелла, в свою очередь, с восторгомотзывается о знаменитом отце. По ее словам (и не только ее), папа Юра был оченькрасивым, и его невозможно было не любить, ведь у него была красивая душа, а также доброе сердце.В комментариях к видеозаписи многочисленные поклонникивыражают восхищение детьми Юрия и Светланы и передают им свои самые добрыепожелания. Подписчики утешают семью Шатуновых тем, что легенда "Ласкового мая" навсегда останется в сердцах сотен тысяч поклонников по всему миру."Вечно будем помнить, никогда не забудем!", "Светлая память", "Он был ангелом, светлым человеком", "Сил вам и терпения, ребятишки", "Слезы наворачиваются при просмотре этого видео",— пишут интернет-пользователи.Семья Шатуновых во главе с Юрием более десяти лет жила вГермании, однако работать легенда советского диско предпочитала в России и СНГ.Примечательно, что познакомились супруги именно в Европе, куда Светланамигрировала еще в детском возрасте.