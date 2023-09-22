Смотрите Вести в 14.30: В Суздале собрались борцы с допингом в спорте Истоки проблемы. -...

Смотрите "Вести" в 14.30: В Суздале собрались борцы с допингом в спортеИстоки проблемы.- Источник питьевой воды и переживаний жителей Уварова.. Почему жизнь памятника природы может перестать "бить ключом"?Чистый спорт.- Спорт против допинга! Министр спорта Олег Матыцин принял участие в работе форума в Суздале.Вглубь веков.- Археологические недры Сунгиря. Молодые и опытные ученые отправились на место Сунгирских раскопок.