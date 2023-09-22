Смотрите Вести в 21.05: Рокировка у законодателей Владимирской области
В горящую избу...
Смотрите "Вести" в 21.05: Рокировка у законодателей Владимирской области
В горящую избу вошел:
-За смелость во имя спасения человеческой жизни. В Вязниковском районе участковый спас пенсионера из огня.
Рокировка:
- Смена власти. Спикером облпарламента стала экс-сенатор Ольга Хохлова. А ее кресло в Совете Федерации займет бывший председатель ЗС Владимир Киселёв.
Единство страны.
- В Москве состоялся всемирный день русского единения. Спорт, наука и даже цирковое искусство в пространстве парка Горького.