В 2023 году новоселье справили уже 27 тысяч москвичей.

В 2023 году новоселье справили уже 27 тысяч москвичей.Столица увеличит темпы реализации программы реновации. Соответствующее поручение дал мэр Сергей Собянин в ходе первого после выборов заседания президиума правительства Москвы.В некоторых районах первый этап программы завершился досрочно. Ускорилось переселение в рамках второй волны (2025-2028 годы) и третьей (2029-2032). Жители 75 ветхих домов получат новое жилье быстрее, чем планировалось.Программа реновации стартовала в 2017 году. За шесть лет расселено 834 старых дома. Новое жилье получили около 100 тысяч человек.В программу вошло 5175 домов. Это 16,4 миллиона квадратных метров жилья. Новое жилье получит почти миллиона москвичей.Участники программы переезжают в пределах своего района и сохраняют привычный образ жизни, продолжая пользоваться теми же школами и поликлиниками, местами отдыха и торговыми центрами, остановками наземного общественного транспорта и станциями метро.Москвичам предоставляют квартиры с полной отделкой класса комфорт. Переселенцам не нужно делать ремонт – остается только перевезти вещи.Мэр Москвы ранее о завершении строительства 14 домов по программе реновации на северо-западе города. Новое жилье получат более 86 тысяч человек.