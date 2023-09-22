Она покорила Россию своим уникальным голосом и потрясающей харизмой. Наконец, в свете последних событий пришло время еще раз помянуть ее добрым словом.

Она покорила Россию своим уникальным голосом и потрясающей харизмой. Наконец, в свете последних событий пришло время еще раз помянуть ее добрым словом.За десятки лет всероссийской популярности "шальная императрица" неоднократно блистала в объятиях юных кавалеров и забывала обо всем. Однако на седьмом десятке лет знаменитая певица Ирина Аллегрова удалилась от ликующей толпы звезд шоу-бизнеса на заслуженный отдых. Пышные вечеринки постепенно уступили долгожданному семейному счастью.Сейчас фото легендарной артистки, чей хит про молодого мальчика поют люди как почтенного, так и юного возраста, не перестает восхищать. В 71 год красавица Ирина Аллегрова по-прежнему смотрится обворожительной и желанной леди. В чем ее секрет? Журналистам рассказал врач Арташес Айрапетян.Благодаря ему, стало известно об уходе знаменитости. Медик уверен, что артистка использовала "косметологические процедуры, направленные на поддержание тонуса кожи". С точки зрения профессионала Ирина Аллегрова выглядит отлично, что подчеркивает даже телеканал .На радость поклонникам певица остается вечно молодой. Как пишет , многих коллег она превосходит.Напомним, Ирина Аллегрова — обладательница звания "Народная артистка РФ". Она поистине яркая личность советской и российской музыкальной сцены.