Светлана Пантюхина, руководитель регионального управления Россельхознадзора, объяснила, что стало...

Светлана Пантюхина, руководитель регионального управления Россельхознадзора, объяснила, что стало причиной роста цен на школьное питаниеВо Владимире снова дорожает школьное питание. Новые расценки, утвержденные мэрией областного центра, начнут действовать с первого октября. Завтрак будет стоить 60 рублей, обед - 70. Подорожание объясняют ростом цен на продукты. А как обстоят дела с качеством школьного питания? Сколько нарушений выявлено в этом году? И на чем чаще всего экономят поставщики? Поговорили с руководителем регионального управления Россельхознадзора Светланой Пантюхиной.