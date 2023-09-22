Светлана Пантюхина, руководитель регионального управления Россельхознадзора, рассказала о контроле...

Светлана Пантюхина, руководитель регионального управления Россельхознадзора, рассказала о контроле качества школьного питания детей.Во Владимире снова дорожает школьное питание. Новые расценки, утвержденные мэрией областного центра, начнут действовать с первого октября. Завтрак будет стоить 60 рублей, обед - 70. Подорожание объясняют ростом цен на продукты. А как обстоят дела с качеством школьного питания? Сколько нарушений выявлено в этом году? И на чем чаще всего экономят поставщики? Поговорили с руководителем регионального управления Россельхознадзора Светланой Пантюхиной.