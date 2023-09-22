Трое студентов ВлГУ борются за победу в 3 Всероссийском медиафоруме Игры разума. Форум проходит...

Трое студентов ВлГУ борются за победу в 3 Всероссийском медиафоруме "Игры разума".Форум проходит в Красноярске. Тема сезона - укрепление межнациональных отношений.Сейчас у ребят насыщенный образовательный блок, это мастер классы лекции и семинары от федеральных экспертов. После команда должна предоставить итоговый проект. В финальный день медиафорума будут определены лучшие команды, которые получат в награду поездку в один из городов России.Влад Гришин, студент ВлГУ, ведущий Медиацентра ВлГУ:- Тема очень интересная и увлекательная - это укрепление межнациональных отношений, это замечательная тема. Нам нужно сделать, так сказать, 7 заданий после этого оформить журнал. // Мы контактируем с другими национальностями, мы узнаем от них что-то интересное и работаем в команде, то есть когда мы подходим к человеку и просим дать нам интервью он уже вступает к нам в команду и он уже нам помогает.