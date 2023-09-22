Подскочившие во время уборочной кампании цены на топливо повлияли на темпы уборки урожая. Из-за этого владимирские аграрии забили тревогу.

Подскочившие во время уборочной кампании цены на топливо повлияли на темпы уборки урожая. Из-за этого владимирские аграрии забили тревогу.«Наши региональные аграрии обращались ко мне за оказанием содействия в решении этого вопроса. Например, только Ковровскому району, чтобы убрать урожай сегодня требуется помощь в размере 16 миллионов рублей. Под угрозой не только уборка зерновых, кукурузы, но и вспашка, подготовка почвы под сев озимых, подъем зяби. Несомненно помощь нужна и другим хозяйствам. Пока погода балует, аграрии работают, но высокие цены на топливо, скажутся на себестоимости продукции», — рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.На пленарном заседании Госдумы представитель Минэнерго заверил, что цены на топливо упадут в течение двух недель. Правительство взяло на контроль ситуацию с ценами на ГСМ для сельхозпроизводителей, а также ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка.