Участковый спас из огня пенсионера во Владимирской области. ЧП произошло ночью в посёлке...

Участковый спас из огня пенсионера во Владимирской области.ЧП произошло ночью в посёлке Октябрьский Вязниковского района.Алексей Клочанюк, участковый уполномоченный ОМВД России по Вязниковскому району:- Выхожу на улицу, смотрю, дом горит у соседей. Я знаю, что здесь живёт одинокий дедушка у нас. Все кричат- Коля, Коля! Я в курсе, что он ходил плохо, с ногами проблемы...Металлическая дверь сильно накалилась и полицейскому пришлось лезть в дом через окно. Алексей Клочанюк помог выбраться пенсионеру, а после этого взял ведро и вместе с другими жителями поселка помогал тушить пожар. В итоге пожилой мужчина практически не пострадал.Как сообщают в пресс-службе УМВД, участковый уже имеет медаль «За смелость во имя спасения».Ирина Гавриченко, начальник пресс-службы УМВД по Владимирской области:- Нужно отметить, что это не первая ситуация, когда участковый Алексей Клочанюк приходит на помощь во время пожара. В 2019-ом году он уже помог семье, оказавшейся в заложниках у стихии. Грамотные действия полицейского помогли тогда избежать трагедии.