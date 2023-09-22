Участники археологической конференции во Владимире отправились на место раскопок стоянки...

Участники археологической конференции во Владимире отправились на место раскопок стоянки Сунгирь.Сегодня, во второй день конференции, ученые отправились на место сунгирских раскопок. Участником выездной научной встречи, посвященной 120-летию со дня рождения выдающегося археолога Отто Бадера, стал его внук.Андрей Бадер поблагодарил исследователей за внимание к работам своего известного деда. Воспоминаниями о той самой экспедиции поделились ее участники. Людмила Михайлова тогда была начинающим археологом. И месяцы, проведенные здесь, в Сунгире, называет самым интересным временем в жизни. Она уверена, стоянка еще преподнесет сюрпризы ее исследователям.Людмила Михайлова, археолог:- Делают шурфы, разрезы. Сейчас вот можно просверлить глубину и без всякого попадания современной пыльцы, даже минимальной. Сделать совершенно чистый. Может повезет вот этим современным исследователям, которые снова приступили к изучению Сунгиря. Кто знает? Здесь еще есть участки, на которых нужно производить раскопки.