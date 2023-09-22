В Александровском районе «находчивый» водитель пытался на грузовом автомобиле украсть металлический...

В Александровском районе «находчивый» водитель пытался на грузовом автомобиле украсть металлический контейнер с дачного участка.«И это при свете дня!» - удивляются сельчане. Выяснилось, что 16 сентября неизвестный мужчина пытался увезти с территории дачного участка, расположенного вблизи деревни Следнево, металлический контейнер.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, на место незамедлительно прибыл наряд ППС.Полицейские заметили двоих граждан, которые пытались погрузить в кузов грузового автомобиля «ГАЗ» контейнер.«На просьбу сотрудников полиции пояснить, кто является собственником, граждане ответить затруднились...» - рассказали в региональной пресс-службе УМВД.В итоге 45-летний местный житель все же признался, что контейнер ему не принадлежит.Как оказалось, мужчина планировал похитить и продать его. Для этих целей пригласил приятеля, которому сказал, что контейнер он «купил».Кстати, владелец, с которым успели связаться полицейские, оценил стоимость «краденного имущества» в 50 000 рублей.В итоге следственным отделом ОМВД России по Александровскому району в отношении 45-летнего мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам «Кражи».Фото: pxfuel.comЧитайте также:Двум жителям Мурома грозит реальный срок за кражу рельсов с железнодорожных путейhttps://vladtv.ru/society/147414/В Муромском районе будут судить напарников-электриков, которым удалось украсть 11-метровый кабель с предприятияhttps://vladtv.ru/incidents/147301/В Муроме трое безработных жителей украли сварочный аппарат и металлическую дверь от гаражаhttps://vladtv.ru/society/146854/