В Александровском районе «находчивый» водитель пытался на грузовом автомобиле украсть металлический...
В Александровском районе «находчивый» водитель пытался на грузовом автомобиле украсть металлический контейнер с дачного участка.
«И это при свете дня!» - удивляются сельчане. Выяснилось, что 16 сентября неизвестный мужчина пытался увезти с территории дачного участка, расположенного вблизи деревни Следнево, металлический контейнер.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, на место незамедлительно прибыл наряд ППС.
Полицейские заметили двоих граждан, которые пытались погрузить в кузов грузового автомобиля «ГАЗ» контейнер.
«На просьбу сотрудников полиции пояснить, кто является собственником, граждане ответить затруднились...» - рассказали в региональной пресс-службе УМВД.
В итоге 45-летний местный житель все же признался, что контейнер ему не принадлежит.
Как оказалось, мужчина планировал похитить и продать его. Для этих целей пригласил приятеля, которому сказал, что контейнер он «купил».
Кстати, владелец, с которым успели связаться полицейские, оценил стоимость «краденного имущества» в 50 000 рублей.
В итоге следственным отделом ОМВД России по Александровскому району в отношении 45-летнего мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам «Кражи».
Фото: pxfuel.com
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