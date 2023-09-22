В Палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника показали отреставрированное копье, найденное при...

В Палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника показали отреставрированное копье, найденное при раскопках в СунгиреЭкспонат, которому 30 тысяч лет. В Палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника презентовали отреставрированное копье, найденное при раскопках в Сунгире. Репортаж Кристины Ивановой.- А самое-самое сложное, что было?- Самое сложное - это когда фрагменты имели минимальное место стыковки.Собирать копье, рассказывает реставратор Лариса Гетьман, пришлось из множества кусков. Еще бы - этому "сопровождающему инвентарю", как его называют археологи, не меньше 30 тысяч лет. Прежде всего, было необходимо снять следы прежней, устаревшей реставрации. После, поэтапно, по миллиметру, на каждый фрагмент нанесли современный консервирующий состав.- И вот эти вот палочки, которые были проложены там, где утрата материала.Археологическая удача улыбнулась ученым в 1969 году. Удивительно неплохо сохранившееся копье из бивня мамонта было найдено при раскопках в Сунгире экспедицией Отто Бадера. Маловероятно, что оно охотничье. Материал, скажем прямо, "дороговат". Да и нашли переделанный бивень в двойном детском погребении.Константин Гаврилов, старший научный сотрудник института археологии РАН:- Как сопровождающее в загробный мир детей, которые должны были там, видимо, при помощи оружия добывать себе пропитание. А реальные копья, которые использовались на охоте, древки были из дерева, наконечники могли быть и бивневые, и кремневые.Еще одна загадка - как древнему человеку удалось выпрямить изогнутый бивень. В современных условиях кость можно и в узел завязать, говорят реставраторы. Но это долгая и сложная работа, с применением спецрастворов.Лариса Гетьман, художник-реставратор высшей категории:- Они все распрямляли, да! Они владели этой материаловедческой основой лучше, чем многие мастера косторезы современные, к сожалению. Поэтому это просто что-то уникальное. Это такие шедевры. И это счастье, что мне удалось поработать с этим копьем.В ноябре во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике наконец откроется постоянная экспозиция, которая объединит находки сунгирской стоянки. Она займет три зала и будет называться "Верхний палеолит центра русской равнины". В рамках научной конференции ученые также отправятся на бывшее место проведения раскопок. Сейчас там просто поле. На него у музея тоже есть планы. Идеальное место для археологического ландшафтного парка.Олег Рыжков, заместитель генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Который бы одновременно и рассказывал о Сунгирской стоянке, и в то же время был городским парком, куда жители Владимира могли бы прийти, отдохнуть, погулять и насладиться теми великолепными видами, которые оттуда открываются.И эта цель сегодня выглядит реальнее, чем появление там музейного комплекса, строительство которого давным-давно остановилось на уровне фундамента.Сами же ученые не теряют надежды все же продолжить на этом месте раскопки. Ведь самый известный в России археологический памятник первобытности все еще хранит множество загадок.Кристина Иванова, Александр Голубев, "Вести-Владимир".