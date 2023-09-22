В поселке Заклязьменский может исчезнуть единственный родник с питьевой водой Жители микрорайона...

В поселке Заклязьменский может исчезнуть единственный родник с питьевой водойЖители микрорайона Уварово и других населенных пунктов в заклязьменской зоне Владимира встали на защиту Никольского родника. Они уверены, что активная застройка в микрорайоне может привести к загрязнению питьевой воды и уничтожению источника. Подробности у Полины Лаптевой.Вот он - источник переживаний жителей микрорайона Уварово. К местному родничку все ближе подступают строящиеся коттеджи. Скоро здесь закипит работа, владельцы начнут бурить скважины, рыть выгребные ямы. Члены инициативной группы по защите Никольского родника уверены: рано или поздно всё это приведет к загрязнению, а то и полному уничтожению ключика.- Застройка беспокоит, то, что вода будет ухудшаться, поэтому мы не одобряем это дело.Рыкунов Владимир, участник инициативной группы:- Воды здесь централизованной нет. Соответственно люди будут либо делать колодцы, либо бурить скважины. Если они попадут в жилы родника, то родник может просто перестать существовать.Некоторые дома уже "одной ногой" в охранной зоне. Памятником природы регионального значения Никольский родник признали в 2011 году. Но вообще за водой сюда ходят с 19 века. Сейчас путь пролегает по частным территориям. Местные жители переживают, что новые жильцы могут вовсе перекрыть дорогу к источнику.- Очень хочется, чтобы город поучаствовал и взял ее на баланс для того, чтобы за ней ухаживать, чистить и дорога была муниципальная и чтобы собственники земли не поставили нам здесь шлагбаум.Сам родник давно нуждается в благоустройстве. Нужно привести в божеский вид часовню, навесы, лестницы, по которым к роднику идут жители окрестных микрорайонов Уварово, Кусуново, Бухолово, Заклязьминского. Альтернативного питьевого источника поблизости нет.Татьяна Ельцева, участник инициативной группы:- Я родником пользуюсь более 30 лет. В нашей деревне Уварово вода не питьевая. Все имеют свои колодцы, но у большинства она не питьевая или поверхностная. Даже те, которые сделали скважины, тоже вода не питьевая, с повышенным содержанием железа. А из колодца такая, что даже невозможно стирать. Потому что желтая.Ответственность за сохранность памятника несет Единая дирекция особо охраняемых природных территорий. Видимых нарушений в проекте застройки, увы, не обнаружено. Но руководитель - Ольга Канищева - уже обратилась в администрацию города по вопросу устройства центральной системы канализации.Ольга Канищева, начальник дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области:- В июле месяце мы получили ответ от администрации города, которые подтвердили нам, что такая сеть водоснабжения, водоотведения запроектирована.Другим вариантом может стать установка септиков на участках. В ближайшее время вопрос благоустройства родника и строительства сетей водоотведения в коттеджном поселке обсудят на заседании Общественной палаты области.Полина Лаптева, Андрей Синягин, "Вести - Владимир".