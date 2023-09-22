В Суздале проходит второй Всероссийский форум чистого спорта. На повестке дня актуальные...

В Суздале проходит второй "Всероссийский форум чистого спорта".На повестке дня актуальные вопросы борьбы с допингом. Участие в форуме накануне принял министр спорта России Олег Матыцин. Слово Федору Лалакину.Быстрее, выше, честнее! Второй Всероссийский "Форум чистого спорта" это крупная платформа для общения экспертов в области борьбы с допингом, спортсменов и специалистов по здравоохранению.Олег Матыцин, министр спорта Российской Федерации:- Спорт сегодня это важная часть государственной политики, фундамент создания здорового общества устойчивого развития и президент и правительство РФ уделяют очень большое внимание реализации федеральных проектов в области спорта.В рамках форума были подписаны соглашения о противодействии допингу между отечественным антидопинговым агентством "Русада", Минспорта Владимирской и Самарской областем, спортивными федерациями и центрами спортподготовки.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Безусловно вопросы связанные в принципе с допинговыми проблемами и все что касается спорта в целом это крайне важно для развития региона и здорового образа жизни. А для нас это ключевой приоритет, чтобы наши дети росли уже в правильной среде, с правильными принципами основанными как раз на здоровом образе жизни - и подпитанные спортом.Главный посыл всего форума это популяризация идей чистого спорта. В рамках рабочей поездки министр Олег Матыцин посетил спортшколы Владимира и осмотрел спортивные объекты в Суздале. В частности "Суздаль-Арену", которая с момента его последнего визита в регион в прошлом году, уже приняла ни одно крупное соревнование.Федор Лалакин Илья ХлудовВести Владимир