Владимир Киселев избран сенатором от Владимирской области. - Почти 20 лет в Законодательном...

Владимир Киселев избран сенатором от Владимирской области.- Почти 20 лет в Законодательном Собрании и большая часть этого времени в качестве его председателя, конечно, стали для меня как политика очень хорошей закалкой, отметил Владимир Николаевич. - Я не только радуюсь всем успехам и достижениям родной области, но также прекрасно знаю ее проблемные места, знаю, какие вопросы решаемы на федеральном уровне. Поэтому с благодарностью принял делегированные мне сегодня полномочия представлять Законодательное Собрание Владимирской области в Совете Федерации. Спасибо всем депутатам, поддержавшим мою кандидатуру в сенаторы РФ. Совместной работы впереди еще много, так что видеться и с депутатами, и с жителями будем часто. Еще раз всех благодарю за высокое доверие! Приложу все свои силы, чтобы его оправдать!Напомним, что ранее представитель заксобрания Владимирской области в Совете Федерации Ольга Хохлова, чьи полномочия истекли в связи с избранием нового созыва регионального парламента, стала его председателем.Она выходила в первую тройку списка ЕР на выборах в заксобрание после губернатора Владимирской области, секретаря регионального отделения партии Александра Авдеева и председателя регионального парламента предыдущего созыва Владимира Киселева.