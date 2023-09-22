Владимирская делегация приняла участие в праздновании Всемирного дня русского единения. На...

Владимирская делегация приняла участие в праздновании Всемирного дня русского единения.На главной сцене в парке Горького выступили более двадцати звездных артистов и блогеров. Они познакомили жителей и гостей столицы с российскими информплощадками. К ним присоединилась и наша съемочная группа.Масштабный праздник в честь Всемирного дня русского единения - одно из самых ожидаемых событий осени. Впервые его отметили тринадцать лет назад. С тех пор это стало доброй традицией. В этом году на сцене парка Горького с яркой развлекательной программой выступили более двадцати звездных артистов и блогеров. Специальными гостями стали резиденты и руководители продюсерского центра Инсайт Люди. Фестиваль объединил представителей медиа из семидесяти семи регионов России.Алина Зиннатуллина, генеральный директор продюсерского центра "Инсайт Люди":- Самый подходящий способ для трансляции наших ценностей, ценностей, которых несет в себе этот праздник - это через такие простые форматы.//Мы действительно считаем, что пусть это и молодой праздник, но он очень-очень важный. Важно это доносить до широкой аудитории.Александра Лебедикова:- Вся территория фестиваля -поделена на несколько тематических зон. Всего их здесь около пяти. В каждой из них гостей встречают представители отечественных компаний.От спорта и науки до цирковых представлений. В каждом шатре - своя уникальная история успеха. Пока одни соревнуются в силе и ловкости,другие - снимают креативные ролики и ...презентуют их остальным. По словам организаторов поддержка русскоязычных создателей контента сегодня очень важна. И ее готовы предоставить на "родных" информплощадках.Ирина Дорохина, директор по маркетинговым коммуникациям RUTUBE:- Мы все-таки хотим вырастить своих блогеров и ими гордиться. Поэтому у нас большой задел стоит на это. Мы стараемся их поддерживать, помогать.Что касается того, чем мы поддерживаем: я вам так скажу - у нас практически у единственных, если не единственных на рынке сейчас в данный момент стопроцентная монетизация.В настоящее время блогерство - не просто хобби - говорит заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова. Это еще одна возможность для продвижения русских ценностей, достижений и традиций. Блогеры сегодня - лидеры общественного мнения.Наталья Попова,заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" :- Если люди видят позитивные примеры,если они смотрят на любимых артистов, если они восхищаются музыкой, то именно через это можно транслировать правильные ценностные посылы и только это остается в сознании.Праздничный концерт гремел до захода солнца. За весь день его смогли посетить более двадцати тысяч зрителей со всей страны. А пятьдесят миллионов пользователей наблюдали за красочным торжеством в социальных сетях.Александра Лебедикова, Андрей Беляков, Вести-Владимир