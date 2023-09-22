Владимирская область получила 30 новых автомобилей для скорой медицинской помощи. 10 автомобилей...

Владимирская область получила 30 новых автомобилей для скорой медицинской помощи.10 автомобилей «ГАЗель» класса «В» (интенсивная терапия) пришли в регион в рамках централизованной поставки Минпромторга. Об этом информирует пресс-служба Правительства Владимирской области.Транспортные средства данного класса предназначены для оказания медицинской помощи общепрофильными бригадами: фельдшерскими и врачебными.Распределили машины следующим образом:6 автомобилей закрепили за станцией СМП во Владимире;3 автомобиля – за ССМП в Коврове;1 автомобиль – за ССМП в Муроме.А также сообщается, что до конца текущего года регион получит ещё 4 автомобиля скорой помощи, которые передадут: Александровской районной больнице, Вязниковской ССМП, Петушинской РБ и Городской больнице ЗАТО Радужный.В пресс-службе регионального правительства также уточняют, что в начале этого года в область поступило 9 автомобилей скорой медицинской помощи класса «В».В мае их направили в 9 медицинских организаций: в Ковровскую городскую станцию скорой медицинской помощи, Судогодскую центральную районную больницу, Суздальскую районную больницу, Собинскую районную больницу, Вязниковскую станцию скорой медицинской помощи, на Станцию скорой медицинской помощи города Гусь-Хрустальный, в Кольчугинскую центральную районную больницу, Александровскую районную больницу, а также в Петушинскую районную больницу.Важно:Автомобили поставили в регион по поручению Президента РФ в целях оснащения учреждений здравоохранения, расположенных в сельских поселениях, в том числе поселках городского типа и малых городах, численностью до 50 000 человек.Фото (иллюстрация): pxfuel.com