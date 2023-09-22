Медучреждениям Владимирской области передали 10 новых автомобилей скорой помощи.

Медучреждениям Владимирской области передали 10 новых автомобилей скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба .Спецмашины ГАЗ класса «В» оборудованы для работы фельдшерских, врачебных и общепрофильных бригад. В настоящий момент 6 автомобилей передали во Владимир, 3 транспортных средства доставили в Ковров, а одно – в Муром.В ведомстве отмечают, что до конца 2023 года в область прибудут ещё 4 таких автомобиля. Машины скорой помощи получат Александровская и Петушинская райбольницы, медики Вязников и Радужного.