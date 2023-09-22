Владимирские росгвардейцы, участвующие в специальной военной операции, получили партию помощи из 33-го региона.

Владимирские росгвардейцы, участвующие в специальной военной операции, получили партию помощи из 33-го региона. В частности, бойцам доставили 2 беспилотных летательных аппарата и 2 квадроцикла. Об этом сообщил .В ближайшие дни защитникам Отечества должны привезти ещё несколько дронов. Также нашим землякам передали тактические рюкзаки, спальные мешки, коврики и прочие необходимые вещи.Руководитель региона поблагодарил всех, кто оказал поддержку в сборе груза, и отметил, что владимирские росгвардейцы находятся в зоне боевых действий с первых дней, демонстрируя профессионализм и мужество.