Музейный троллейбус выезжает на последнюю экскурсию завтра, 23 сентября в 12:30. После этого машину поставят в парк до следующего лета, сообщили работники Владимиро-Суздальского

Музейный троллейбус выезжает на последнюю экскурсию завтра, 23 сентября в 12:30. После этого машину поставят в парк до следующего лета, сообщили работники Владимиро-Суздальского музея-заповедника в сообществе во «ВКонтакте». Маршрут троллейбуса начинается от железнодорожного вокзала по историческому центру до улицы Чайковского, далее следует по проспекту Строителей до улицы Усти-на-Лабе, после чего вернется на вокзал. На «борту»